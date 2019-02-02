Археологи нашли затерянный город в ЮАР

Южноафриканские археологи обнаружили с помощью лидаров крупное поселение, в котором были сотни домов.

То, что казалось развалинами нескольких старых каменных хижин неподалеку от Йоханнесбурга, на деле оказалось руинами древнего города, в котором жили тысячи людей.

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Южноафриканские археологи обнаружили с помощью лидаров (лазерных дальномеров) крупное поселение, в котором были сотни домов, торговые пути и базарные площади, передает Би-би-си. Этот город под названием Квененг был заброшен около двух столетий назад. Он был столицей народности цвана и имел население более 10 тыс. человек.

"Мы знаем очень мало о доколониальном периоде истории ЮАР, так как у нас нет письменных источников, - говорит Ферн Имбали Сиксвана, археолог из университета Витватерсранда, который участвовал в поисках города. - Использование лидаров помогло нам заполнить очередную лакуну в истории страны".

Эта та самая техника, которая в начале прошлого года помогла обнаружить затерянный город майя.

Облучая лазерными импульсами западные склоны холмов Суйкербосранд близ Йоханнесбурга, археологи сумели различить под покровом густой растительности следы старинного города.

Он располагался на площади 20 кв. км и процветал в период с XV по XIX век. Весь город пересекали каменные стены, которые похожи на пути перегона скота к базарным площадям.

В центре Квененга обнаружены руины двух крупных краалей, в которых, судя по всему, держали около тысячи коров и быков.

Но как и в случае с другими городами кочевников-скотоводов народности цвана, этот город пришел в запустение в результате межплеменного конфликта, о котором мало что известно. Историки знают лишь то, что фатальный конфликт произошел незадолго до появления в этом районе голландских переселенцев.