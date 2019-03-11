Исследователи IBM разработали систему ИИ, определяющую болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Новое достижение специалистов IBM Research может привести к прорыву в направлении лечения болезни Альцгеймера.

Команда ученых IBM Research, используя технологии машинного обучения, нашла способ обнаружить биологический маркер, связанный с болезнью (бета-амилоидный пептид) с помощью самого обыкновенного анализа крови. Предложенное ими решение способно помочь заметить риск развития болезни Альцгеймера у того или иного человека даже раньше, чем сканирование мозга или до того, как начнут проявляться первые симптомы. IBM Research разработали набор алгоритмов с машинным обучением, который с высокой точностью может предугадать развитие Альцгеймера.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"И хотя в настоящий момент не существует лечения, которое могло бы полностью вылечить (не замедлить) от болезни Альцгеймера (одно из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний пожилого возраста), новое достижение специалистов IBM Research вполне может привести к существенному прорыву в направлении", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, опубликованному в 2017 году, концентрация бета-амилоида в спинномозговой жидкости человека начинает меняться задолго (десятки лет) до проявления первых признаков заболевания. Люди, испытывающие легкие когнитивные нарушения с аномальной концентрацией пептида в спинномозговой жидкости, в 2,5 раза чаще заболевают этим заболеванием. Но сбор спинномозговой жидкости процедура достаточно сложная и недешевая, так что для ранней диагностики Альцгеймера такой метод не годится.

"Ученые IBM использовали машинное обучение для определения белков в крови, которые могут предсказать концентрацию биомаркера в спинномозговой жидкости. По словам IBM, ранее никто не использовал технологию конкретно для этой цели. Но вполне вероятно, что в будущем мы еще не раз услышим о машинном обучении в контексте лечения нейродегенеративных заболеваний. В IBM уже заявили о намерении и дальше активно работать в этом направлении, чтобы помочь ученым лучше понять как бороться с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера", - информирует издание.

Пока разработка находится лишь на самом раннем этапе тестирования. Вместе с тем, в IBM Research уже говорят о точности на уровне до 77%. В будущем ученые рассчитывают адаптировать систему для поиска людей для медицинских программ, нацеленных на поиск лекарства от Альцгеймера. Одна из главных трудностей в поисках лекарства от болезни Альцгеймера заключается как раз в запоздалой диагностике - пациенты уже находятся на поздних стадиях, когда попадают в программы. Этот тест поможет выявлять людей на самых ранних стадиях болезни Альцгеймера, когда еще есть шанс замедлить заболевание в самом начале.