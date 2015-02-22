Американские астронавты совершили почти семичасовой выход в открытый космос

Американские астронавты Барри Уилмор и Терри Вертс, входящие в состав экипажа Международной космической станции (МКС), успешно завершили выход в открытый космос, сообщает ТАСС.

Целью "космической прогулки" была подготовка орбитального комплекса к приему новых американских пилотируемых кораблей.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), выход продолжался 6 часов 41 минуту.

Уилмор и Вертс проложили и подключили восемь новых кабелей электропитания и передачи данных к находящемуся на американском сегменте Harmony переходному гермоадаптеру РМА-2, к которому раньше "причаливали" шаттлы. Эти кабели потребуются для работы нового стыковочного узла станции, создаваемого корпорацией Boeing. В июне этот механизм будет доставлен на МКС грузовым кораблем Dragon компании SpaceX, а спустя месяц его установят на гермоадаптере РМА-2. С помощью именно этого устройства будет осуществляться стыковка новых американских пилотируемых кораблей, которые сейчас разрабатывают SpaceX и Boeing, с орбитальным комплексом.

Читайте такжеАстронавты МКС напечатали гаечный ключ с помощью 3D-принтераИзначально выход в космос был запланирован на 20 февраля. Однако NASA решило отложить его на сутки для проведения дополнительной проверки скафандров. Уже в среду, 25 февраля, Уилмор и Вертс вновь выйдут в открытый космос, чтобы продолжить работу по прокладке кабелей. В ходе третьего выхода, запланированного на 1 марта, астронавты займутся установкой коммуникационного оборудования, которое будет обеспечивать стыковку МКС и новых американских кораблей.