Американский ученый назвал причину масштабных катастроф на Земле

Результаты своих исследований автор изложил в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Lenta.ru.

Рампино посчитал, что массовые вымирания организмов на Земле происходят с периодичностью в 26-30 миллионов лет. Примерно с такой же цикличностью на планете появляются ударные кратеры. Эти события биолог связал с вертикальными колебаниями положения Солнца в галактическом диске каждые 30-42 миллионов лет.

Светило удалено от центра Млечного Пути на 26 тысяч световых лет и вращается вокруг него с периодом в 250 миллионов лет. Однако такое вращение происходит не в одной плоскости, а по волнообразной траектории с периодом около 30 миллионов лет.

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По мнению исследователя, темная материя и приливные силы в диске могли вызвать возмущения в облаке Оорта на окраине Солнечной системы. Это облако содержит множество комет, а его возмущение могло привести к активизации кометных ливней и обрушению на Землю потока комет.

В галактическом диске Млечного Пути содержится основная масса звезд Галактики. Там же имеются регионы, где, предположительно, сосредоточена темная материя. Именно с прохождением светила этих областей биолог и связывает катаклизмы на Земле.