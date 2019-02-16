NASA ускорит подготовку лунной миссии, планируя доставить людей на Луну к 2028 году

NASA также попытается ускорить еще одну программу, направленную на отправку небольших роботизированных кораблей на Луну.

После долгих разговоров о возвращении людей на Луну NASA обратилось к аэрокосмическому сообществу с просьбой разработать проекты для транспортных кораблей.

Цель NASA состоит в том, чтобы испытать эти аппараты уже в 2024 году, а в 2028 году доставить людей на поверхность спутника, пишет Naked Science.

Читайте такжеАстронавт рассказал, как экипаж "Аполлон-8" сделал знаменитый снимок "Восход Земли" (видео)

Глава NASA Джим Брайденстайн и другие высокопоставленные чиновники агентства обсудили план возвращения на Луну во время круглого стола для СМИ в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе мероприятия Брайденстайн заявил о планах не только вернуться, но и "остаться" на Луне, отметив при этом, что агентство делает упор на скорость успешного осуществления этой миссии.

"Одна из вещей, которые я считаю важными, заключается в том, что мы хотим иметь возможность многократного использования наших аппаратов, сохранив при этом интенсивную скорость реализации планов. Важно, чтобы мы вернулись на Луну как можно быстрее", - говорит Брайденстайн.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп года подписал директиву SPD-1 о работе над проектом, однако за это время значительного прогресса достичь так и не удалось. Вероятно, именно поэтому глава NASA и говорит о необходимости высоких скоростей разработки миссии.

Уже в следующем месяце агентство направит аэрокосмическим компаниям официальный запрос с предложением о создании космических кораблей для Луны, а в период с мая по июль в NASA намерены заключить или переподписать все необходимые контракты, сумма которых будет варьироваться от 300 тысяч до девяти миллионов долларов. По словам Брайденстайна, агентство открыто как для коммерческих предприятий (таких, как Lockheed Martin, Blue Origin, SpaceX и Boeing), так и для государственных ведомств разных стран.

Параллельно с этим, NASA попытается ускорить еще одну программу, направленную на отправку небольших роботизированных кораблей на Луну, известную как Коммерческие службы лунной полезной нагрузки (Commercial Lunar Payload Services, CLPS). Эта программа, подробно описанная в ноябре, ставит перед девятью компаниями задачу по разработке крошечных автономных кораблей, способных доставлять научные приборы и оборудование на поверхность естественного спутника. Опубликовать детальный список первой партии из 12 приборов NASA планирует уже на следующей неделе. В этот лист будут входить, например, приборы для поиска и изучения водного льда на Луне.

Будущие исследователи NASA могут использовать воду, найденную на поверхности Луны, для питья и выращивания растительности, или производить из ее молекул ракетное топливо. Поскольку эти возможности имеют первостепенную важность, в NASA хотят, чтобы программа CLPS была запущена как можно скорее, в надежде, что одна из компаний сможет доставить полезные грузы на Луну уже к концу 2019 года.

Читайте такжеНа обратной стороне Луны зафиксирована неожиданно низкая ночная температура

За последние несколько лет агентство наметило многоуровневую стратегию доставки людей на поверхность Луны. План предусматривает строительство новой космической станции на орбите Луны под названием "Врата" (Gateway). Срок работы станции рассчитан на 15 лет, а сама она будет служить неким перевалочным пунктом, где астронавты могли бы жить и тренироваться. От Врат до поверхности спутника астронавты будут передвигаться на специальных посадочных аппаратах, работать на территории Луны и на тех же челноках возвращаться.

NASA понадобится целый ряд космических кораблей для доставки людей к Вратам и обратно: аппарат для полета со станции на нижнюю лунную орбиту, транспортное средство, спускающееся на поверхность и корабль, доставляющий людей обратно на станцию. Одним из основных вариантов представляется будущая ракета SpaceX, которая, по завершении, потенциально может доставить людей напрямую с Земли на Луну, минуя перевалочный пункт. Еще одной из возможных кандидатур в NASA рассматривают российские "Союзы", которые, по словам представителей агентства, отлично зарекомендовали себя при обслуживании МКС.