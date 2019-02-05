В Европе произошел масштабный сбой в работе Facebook (карта)

В Украине проблемы с Facebook возникают только у жителей Киева.

В Европе работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой.

Согласно данным сервиса Downdetector, у 47% пользователей соцсеть не работает совсем, 42% жалуются на проблемы с авторизацией и ещё у 10% наблюдаются проблемы с просмотром изображений.

Больше всего на сбои в работе Facebook жалуются пользователи из Польши, Чехии и Великобритании. Также проблемы зафиксированы в Бельгии, Нидерландах, Латвии, Хорватии, Румынии,Болгарии, некоторых регионах Венгрии, Молдовы Швеции, Дании Франции и Португалии.

В Украине проблемы с Facebook возникают только у жителей Киева.