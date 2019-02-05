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В Европе произошел масштабный сбой в работе Facebook (карта)

18:08, 05 февраля 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным сервиса Downdetector, у 47% пользователей соцсеть не работает совсем, 42% жалуются на проблемы с авторизацией и ещё у 10% наблюдаются проблемы с просмотром изображений.

Больше всего на сбои в работе Facebook жалуются пользователи из Польши, Чехии и Великобритании. Также проблемы зафиксированы в Бельгии, Нидерландах, Латвии, Хорватии, Румынии,Болгарии, некоторых регионах Венгрии, Молдовы Швеции, Дании Франции и Португалии.

Карта сбоев в работе Facebook / downdetector

В Украине проблемы с Facebook возникают только у жителей Киева.

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Теги: #Facebook#сбой Facebook