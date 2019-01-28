Международный день защиты персональных данных: топ 10 простых советов, как защитить свои данные в интернете (видео)
Защита личных данных - это важная проблема для людей любого возраста.
Топ-10 советов, как защитить свои персональные данные.
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1. Используйте сложные пароли для аккаунтов и меняйте их не реже, чем раз в три месяца.
2. Не открывайте подозрительные файлы из электронных писем.
3. Не публикуйте онлайн фотографии ваших документов, билетов и платежных чеков.
4. Не используйте открытые Wi-Fi-сети.
5. Не устанавливайте на свои устройства пиратские программы.
6. Ни в коем случае не вводите данные своих учетных записей на подозрительных сайтах.
7. Регулярно делайте резервные копии важной информации на внешний USB-носитель.
8. Не указывайте в различных анкетах свою личную электронную почту – заведите для этого специальный мейл.
9. Для покупок в интернет-магазинах используйте виртуальную карту.
10. Отлучаясь от компьютера, не забывайте перевести его в режим сна.
Соблюдение этих правил поможет защитить ваши персональные данные.