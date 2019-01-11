Бюджетная авиакомпания впервые предлагает бесплатный Wi-Fi на дальнемагистральных рейсах
17:59, 11 января 2019Новости туризма
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"Базовый вариант" позволит пассажирам просматривать веб-страницы и отправлять сообщения.
Теперь пассажиры смогут пользоваться интернетом, проверять соцсети и отправлять сообщения / фото flickr.com, sigmama
Скандинавская авиакомпания Norwegian первой запустила бесплатный Wi-Fi на своих дальнемагистральных рейсах.
Как сообщает Daily Mail, теперь пассажиры смогут пользоваться интернетом, проверять соцсети и отправлять сообщения через смартфоны, планшеты и ноутбуки без дополнительных затрат.
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«Базовый вариант» позволит пассажирам просматривать веб-страницы и отправлять сообщения.
Для тех, кто захочет большего, например, без проблем слушать музыку, смотреть телепрограммы и фильмы, есть платная услуга премиум-класса с высокоскоростным интернетом -14,95 доллара за три часа.
Ранее сообщалось, что в Европе назвали крупнейшего авиаперевозчика.
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