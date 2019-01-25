Facebook закроет приложение Moments

Пользователи смогут сохранить свои файлы, для этого соцсеть запустила сайт с инструкцией, как экспортировать изображения из приложения.

Социальная сеть Facebook прекратит поддержку приложения Moments, запущенного в 2015 году и позволяющего пользователям обмениваться фото- и видеофайлами без загрузки в Facebook. Читайте такжеFacebook хочет объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger Основная причина прекращения работы - непопулярность приложения среди пользователей. Сервис прекратит работу 25 февраля, сообщает kommersant со ссылкой на издание TechCrunch. Однако пользователи смогут сохранить свои файлы, для этого соцсеть запустила сайт с инструкцией, как экспортировать изображения из приложения. Информацию можно скачать на компьютер, смартфон или в закрытый альбом в Facebook.

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