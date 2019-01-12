SpaceX готовит сокращение 10% персонала - СМИ

В компании заявили, что для продолжения поставок и успешных разработок SpaceX должна стать более компактной.

Американская компания SpaceX сократит около 10% сотрудников.

Читайте такжеSpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9 (видео)

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В штате производителя космической техники числятся более 6 тыс. человек, передает kommersant.

«Для продолжения поставок и успешных разработок SpaceX должна стать более компактной. Это означает, что нам придется расстаться с некоторыми нашими талантливыми сотрудниками», - ответили в компании на запрос издания.

SpaceX предлагает 8-недельную оплату и другие льготы для увольняемых. Компания поможет с переобучением, составлением резюме и поиском работы.

Напомним, SpaceX основал Илон Маск.