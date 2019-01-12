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SpaceX готовит сокращение 10% персонала - СМИ

14:11, 12 января 2019
Наука и IT
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SpaceX основал Илон Маск \ Википедия

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 Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В штате производителя космической техники числятся более 6 тыс. человек, передает kommersant.

«Для продолжения поставок и успешных разработок SpaceX должна стать более компактной. Это означает, что нам придется расстаться с некоторыми нашими талантливыми сотрудниками», - ответили в компании на запрос издания.

SpaceX предлагает 8-недельную оплату и другие льготы для увольняемых. Компания поможет с переобучением, составлением резюме и поиском работы.

Напомним, SpaceX основал Илон Маск.

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Теги: #SpaceX