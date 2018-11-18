SpaceX отказалась от обновления второй ступени ракеты Falcon 9

Перед этим Илон Маск рассказал, что обновит вторую ступень Falcon 9 по образцу BFR.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил об отказе от плана модернизировать вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

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«Space X более не планирует модифицировать вторую ступень Falcon 9 с целью ее повторного использования. Вместо этого ускоряем разработку космической транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket). Новый дизайн очень захватывающий!» - написал он в "Твиттере". Маск уточнил, что дизайн BFR «радикально изменился», передает kommersant.

Перед этим Илон Маск рассказал, что обновит вторую ступень Falcon 9 по образцу BFR.

BFR – проект сверхтяжелой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Ранее Маск заявлял, что хочет начать программу колонизации Марса в 2022 году. Для этого и разрабатывается ракета-носитель BFR высотой 106 м и диаметром 9 м.

В феврале с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида был произведен тестовый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. Целью запуска была доставка на гелиоцентрическую орбиту в направлении Марса автомобиля Tesla Roadster Маска, а также книги писателя-фантаста Айзека Азимова и списка имен сотрудников SpaceX.