По мотивам культового сериала «Во все тяжкие» создадут игру-стратегию (видео)

Игра будет называться Breaking Bad: Criminal Elements.

Через 11 лет после выхода культового сериала «Во все тяжкие» FTX Games решило разработать игру о наркоимперии главного героя Хайзенберга.

Игра будет называться Breaking Bad: Criminal Elements.Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Решение создать игру было принято после выхода телешоу «Лучше звоните Соулу», про жизнь одного из ключевых персонажей «Во все тяжкие» до событий сериала. Увидев по популярности приквела, что за десятилетия интерес к миру школьного учителя, варящего мет со своим учеником, не ослабевает, FTX Games приняло решение запустить проект Breaking Bad: Criminal Elements.

Особенности игры пока хранятся в тайне. Однако известно, что игроки смогут увидеть знакомых героев включая Уолтера Уайта, Джесси Пинкмана, Гуса Фринга, Сола Гудмана и Майка Эрмантраута.