В США разработали приложение, мотивирующее студентов отключать смартфоны на лекциях

Студентам Университета штата Пенсильвания предложили скидки и бонусы при покупках за отказ от пользования мобильным телефоном на территории двух учебных кампусов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Onward State. Разработчиками приложения для смартфонов Pocket Pointsthat выступили сами учащиеся.

Чтобы начать получать баллы, которые в дальнейшем можно обменять на скидки, студентам нужно открыть приложение на территории учебного заведения, а затем заблокировать телефон. Пока устройство будет выключено, его владелец будет получать баллы. В среднем, один балл начисляется за 20 минут работы программы. Отмечается, что чем больше человек одновременно пользуются Pocket Pointsthat, тем быстрее зарабатываются баллы.

Читайте такжеС помощью смартфонов уже высчитывают вероятность авиакатастрофы

Накопленные баллы можно обменять на скидки в местных кафе, книжных магазинах и других заведениях. Одна из разработчиков — второкурсница Эмили Тернер (Emily Turner) — отметила, что в ближайшее время список партнеров приложения существенно расширится. Она отметила, что Pocket Pointsthat уже установили на свои смартфоны около тысячи человек.