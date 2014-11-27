Ученые разработали приложение для смартфонов, позволяющее проверить зрение дома

Британские ученые создали приложение под названием Peek, которое вместе со специальным адаптером для камеры позволит провести диагностику зрения в любом уголке планеты.

Целью проекта было разработать доступное решение для обеспечения качественной диагностики зрения прежде всего в развивающихся странах, где население не имеет доступа к регулярному профессиональному осмотру, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Mashable.

Проект был разработан специалистами Лондонской школы гигиены и тропической медицины, исследователями Университета Стратклайда и учеными Центра офтальмологических исследований в Глазго. В создании новинки приняли участие специалисты по уходу за зрением, врачи, разработчики программного обеспечения и команда дизайнеров.

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Доктор Гардини, преподаватель кафедры Биоинженерии Университета Стратклайда, который принимал активное участие в разработке проекта рассказывает: "Peek Retina - это универсальное воплощение новейшей инженерии и современной научной мысли в социально важном изобретении. Это наиболее захватывающий проект, в котором мне приходилось работать. Хотя изобретение кажется очень простым, оно должно изменить мир и то, как мы смотрим на офтальмологию".

Видеоадаптор, Peek Retina, может устанавливаться на камеру смартфона, на котором установлено приложение Peek. С помощью этих двух составляющих медицинские работники могут получить качественные изображения состояния глаза пациента и, в случае необходимости, отправить их на дополнительное рассмотрение другим специалистам для постановки диагноза.

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Таким образом, изобретение избавляет от необходимости иметь при себе классическое офтальмологическое оборудование и значительно упрощает осмотр пациента. Кроме того, приложение измеряет также дополнительные параметры, такие как заболевания пациента сахарным диабетом или повышенное давление.

Основатель проекта Peek, доктор Эндрю Баставроуз, рассказывает: "Сегодня на планете проживает около 39 миллионов человек с серьезными нарушениями зрения. Однако в 80% случаев эти изъяны приобретенные. К сожалению, это связано с тем, что не все имеют возможность вовремя пройти соответствующее медицинское обследование для проявления болезни зрения на ее начальной стадии".

Сейчас проект ищет инвесторов для запуска адаптера и приложения в массовое производство. Ориентированная дата начала внедрения изобретения в массовое пользование - октябрь 2015 года.