Ученые NASA нашли "супер Землю", на которой может существовать жизнь (видео)

Астрономы обнаружили экзопланету вдвое больше Земли.

Ученые космического агентства NASA нашли "супер Землю", которая вдвое больше нашей планеты Земля. Исследователи подозревают, что там может существовать жизнь.

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Об этом говорится на сайте NASA. Чрезвычайно большая планета находится в созвездии Тельца на расстоянии 226 световых лет. Эксперты говорят, что эта скалистая планета может быть богата на газ, и она похожа на Нептун.

"Супер Землю" открыли двое студентов - выпускница Адина Файнштейн из Чикагского университета и Макенна Бристоу, студентка Университета Северной Каролины Эшвилл. Они работали стажерами вместе с Джошуа Шлидером, который является астрофизиком в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелт, пишет ТСН.

Любознательные ученики сделали вывод, проанализировав данные, собранные телескопом Кеплер, в поисках доказательств транзитов, которые представляют собой регулярное затмение звезды.

Во время исследования данных с четвертой серии наблюдений с миссии Кеплер К2 в они заметили, что существует два вероятных планетарных транзита. Однако им нужно было увидеть третий, чтобы они могли заявить о существовании планеты наверняка.

Наконец астрономы наткнулись на Exoplanet Explorers, что позволяет смотреть на наблюдения Kepler K2. Здесь молодые ученые нашли нужный третий транзит.

Файнштейн и ее коллеги не могли поверить, что они пропустили эту информацию. Теперь планету попытаются исследовать подробнее.