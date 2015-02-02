Электронный самиздат набирает обороты в Германии: его читает каждый пятый владелец электронной книги

19:33, 02 февраля 2015
Наука и IT
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В сотне наиболее часто покупаемых электронных книг в Германии почти каждая вторая является самиздатом.

Каждый пятый собственник электронной книги в Германии читает самиздат / flickr.com/photos/ceslava

В Германии растущей популярностью пользуются книги, публикуемые в Сети их авторами в обход традиционных издательств. Так называемый электронный самиздат читает каждый пятый читатель электронных книг, сообщает в понедельник, 2 февраля, Федеральное объединение информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий BITKOM по итогам проведенного опроса, передает Deutsche Welle.

Согласно исследованию, прочитали самоизданные книги 18% пользователей электронных книг, а 11% от общей массы читателей электронных книг и сами уже опубликовали собственные тексты в обход издательств. 29% читателей считают, что книжный рынок благодаря самиздату становится больше и разнообразнее.

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Об успехе стратегии публиковать книги за свой счет в интернете свидетельствует, по данным исследования, в частности, тот факт, что в сотне наиболее часто покупаемых электронных книг почти каждая вторая является самиздатом. О возможности публикации собственных произведений, не прибегая к услугам издательств, знают 87% читателей электронных книг, как следует из опроса, и 52% читателей книг, изданных на бумаге. 31% респондентов отметили, что самиздат оказывается доступнее по цене, чем прочие книги, в то же время 25% участников опроса отметили, что в самиздате иногда чувствуется отсутствие качества, которое обеспечивают издательства.

Один из самых известных примеров самиздата, который стал всемирным бестселлером, является роман "Fifty Shades of Grey" британской писательницы Э. Л. Джеймс.

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