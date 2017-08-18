В Японии ученые научили шимпанзе играть в "камень-ножницы-бумага" (видео)

В Японии ученые научили шимпанзе играть в камень-ножницы-бумага. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученые хотели проверить, как приматы справятся со сложным процессом с меняющимися условиями. Проще говоря, поймут ли они, что ножницы бьют бумагу, но проигрывают камню и так далее.

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Отмечается, что обезьянам показывали две фигуры и, в конце концов, они научились выбирать победный вариант.

Как сообщал УНИАН, в США умер орангутанг, который первым выучил человеческий язык жестов.