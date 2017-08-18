В Японии ученые научили шимпанзе играть в "камень-ножницы-бумага" (видео)
11:51, 18 августа 2017Наука и IT
1035 0
Ученые хотели проверить, как приматы справятся со сложным процессом с меняющимися условиями.
У Японії учені навчили шимпанзе грати у камінь-ножиці-папір
В Японии ученые научили шимпанзе играть в камень-ножницы-бумага. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ученые хотели проверить, как приматы справятся со сложным процессом с меняющимися условиями. Проще говоря, поймут ли они, что ножницы бьют бумагу, но проигрывают камню и так далее.
Читайте такжеСтая обезьян приняла подброшенного робота за "своего" и оплакивала его смерть (видео)
Отмечается, что обезьянам показывали две фигуры и, в конце концов, они научились выбирать победный вариант.
Как сообщал УНИАН, в США умер орангутанг, который первым выучил человеческий язык жестов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter