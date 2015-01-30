Студенты изобрели виртуальный шлем - убийцу рекламы

Его задача - работать наподобие браузерного расширения AdBlock Plus и убирать рекламу - но из реальной жизни, отмечается на сайте разработчиков, пишет Новое время.

Девайс умеет распознавать и размывает попадающиеся на глаза его владельца рекламные картинки - в основном, известные логотипы. Благодаря этому реклама устраняется не только в онлайне, но и в повседневной жизни пользователя.

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Шлем был создан за 48 часов, из-за чего он пока не отличается стильным дизайном и компактными габаритами. Студенты решили не модернизировать уже готовые проекты виртуальной реальности - такие как Oculus Rift или Google Glass - они смастерили Brand Killer из сварочных очков, web-камеры и 7-дюймового экрана, купленного на Amazon.

Создатели Brand Killer пока не намерены запускать его в серийное производство.