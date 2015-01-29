Впервые за 4 года Apple и Samsung сравнялись в продаже смартфонов

Стремительный рост продаж iPhone и очередное ослабление позиций Samsung в четвертом квартале 2014 года привели к тому, что корейский и американский гиганты впервые за несколько лет сравнялись в продаже смартфонов.

Как сообщает ТСН.uа со ссылкой на Mac Rumors, по данным агентства Strategy Analytics, в последнем квартале 2014 года Apple и Samsung продали примерно по 75 миллионов смартфонов. Таким образом, в штучном выражении доли рынка корейского и американского гигантов сравнялись и составили около 20% у каждого.

Как отмечает издание, за последний квартал в сравнении с аналогичным периодом 2013 года корейский производитель потерял 27 процентов чистой прибыли, что составляет 4,9 миллиарда долларов.

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Кроме того, Samsung впервые за три года объявила о падении годовой прибыли.Но ситуацию пока трудно назвать катастрофой: прибыль корейской компании продолжает оставаться огромной - 23 миллиарда долларов за 2014 год.

С другой стороны, при почти одинаковых продажах смартфонов в штуках, Samsung в это число входят и бюджетные модели, тогда как в Apple больший упор идет на топовые устройства верхних ценовых категорий, включая iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

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По мнению аналитиков, провести самый успешный квартал в истории всех компаний мира Apple помогла правильная ставка на увеличение экрана iPhone.

Как сообщалось ранее, Apple получила рекордный доход в истории бизнеса, обогнав даже Shell. Как следует из отчета, за три месяца компания заработала 74,6 млрд долларов.