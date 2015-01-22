Вирус Эбола может уничтожить человекообразных обезьян - ученые

Как пишет Новое Время со ссылкой на The Daily Mirror, смертность горилл от этого вируса достигла 95%, шимпанзе - 77%. Среди людей смертность составляет 50%, приводит в сравнение эту печальную статистику издание.

С 1990 года вирус привел к гибели трети популяции горилл и шимпанзе в мире. Только в 1995 году 90% горилл, обитавших в национальном парке на севере африканского Габона, скончались от геморрагической лихорадки. Еще пять тысяч горилл умерли в 2002-2003 годах, когда вирус Эбола распространился в Демократической Республике Конго.

По подсчетам ученых из Всемирного фонда дикой природы, сейчас в мире осталось чуть больше 115 тысяч горилл, поэтому такие показатели смертности могут привести к их полному исчезновению.

Читайте такжеПогибших от лихорадки Эбола уже почти 8,5 тысячИздание отмечает, что распространение смертельного вируса может быть ограничено путем вакцинации животных - безопасная и эффективная вакцина для горилл и других обезьян уже разработана, в том время как для людей ее еще не создали. Но проблема в том, что проводить испытания над обезьянами во многих странах запрещено.

"Вопрос в том, должны ли мы сделать исключение в данном случае", - пишет для журнала The Conversation научный сотрудник Университета Шеффилда Мира Инглис. Вакцинация обезьян также может помочь людям: будет найдена вакцина против вируса, который передается от человека к человеку, добавляет она.

Немецкие эпидемиологи ранее выяснили, что эпидемия лихорадки Эбола в Африке началась с мальчика, который играл с летучей мышью в дупле большого дерева.