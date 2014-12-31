Немецкие ученые назвали первую жертву лихорадки Эбола

Прежде старт массового заболевания вели от поедания зараженных вирусом летучих мышей-крыланов. Об этом врачи написали для журнала EMBO Molecular Medicine. Коротко об исследовании пишет Los Angeles Times, статью которого цитирует Новое время.

Фабиан Лендерц с коллегами из берлинского Института имени Роберта Коха исследовали анализы у животных и провели опрос жителей деревни Мелианду, префектура Гекеду, Гвинея. Двухлетний мальчик из этого села пал первой жертвой вспыхнувшей эпидемии. Он скончался 6 декабря 2013 года, инфицировав всю семью.

Оказалось, что вместе с другими детьми мальчик зачастую игрался с летучими мышами в большом дупле. Дерево загорелось 24 марта 2014 года, после чего местные поселенцы увидели огромною стаю летучих мышей, которые спасались от пожара. Жители поселения отметили, что это были лолибело - небольшие животные с длинным хвостом.

Читайте такжеВОЗ: число зараженных лихорадкой Эбола превысило 20 тыс. человекРанее эпидемиологи полагали, что люди подхватили вирус от крыланов, крупных летучих мышей, которые питаются фруктами. В Африке на них часто охотятся ради мяса.

Глава группы ВОЗ по борьбе с лихорадкой Эбола, директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Питер Пайот считает, что борьба с этим вирусом займет не менее года.

По последним данным, жертвами вируса Эбола стали 7,3 тыс. человек, а число зараженных достигло 20 тыс. Наиболее серьезная ситуация по-прежнему остается в трех странах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.