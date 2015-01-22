Американские ученые показали сверхводоотталкивающий металл

Для создания структуры такого материала были использованы лазеры — против обычного использования химического покрытия, сообщает Meduza со ссылкой на Sploid.

Действие нового металла ученые продемонстрировали на двух видео. В коротком показано, как капли воды, падающие с небольшой высоты, отскакивают обратно, словно мячи от пола. Кроме того, созданный ими материал сравнивается с антипригарным покрытием сковородки, которое гораздо хуже отталкивает жидкости.

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Во втором, более длинном ролике, рассказывается, что сначала ученые создали материал с обратными свойствами: гидрофилия была такой сильной, что вода растекалась по поверхности даже против направления силы гравитации.

Водоотталкивающий материал разработали профессора Рочестера Чунлей Гуо (Chunlei Guo) и Анатолий Воробьев.