Климкин: Facebook давно должен работать из Киева

Евродепутаты и эксперты призывают Facebook открыть представительство в Киеве для противодействия дезинформации во время выборов в Украине

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал рекомендации представителей Национального демократического института и Европарламента украинской власти относительно избирательного процесса в 2019 году.

Об этом он написал в Twitter.

"Провел хорошую дискуссию с миссией НДИ и Европарламента относительно всеобъемлющих попыток дезинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IТ компании", - заявил Климкин.

Місія NDI та Європарламенту з оцінки передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації.Мав добру дискусію з ними щодо всеохоплюючих 🇷🇺спроб дизінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва.Як і інші ІТ компанії — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 17, 2018

Отметим, мониторинговая миссия в составе представителей НДИ и Европарламента предоставили украинской власти и обществу 51 рекомендацию для улучшения избирательного процесса в 2019 году.

Среди них - равный доступ всех кандидатов к СМИ, открытие и создание офиса Facebook в Киеве, финансирование общественного вещания.

В частности, региональный директор программ региона Евразии в НИИ Лора Джуетт отметила, что "противодействие вмешательству Кремля" в избирательный процесс в Украине должен быть главным приоритетом с целью "защиты стабильности и единства страны".

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По словам Джуетт, "на социальные медиа в сетях и цифровые платформы возлагается ответственность помочь украинцам в этом направлении".

"Facebook должен открыть офис в Украине и вместе с другими цифровыми платформами налаживать партнерство с украинскими заинтересованными сторонами, чтобы мониторить, выявлять и противодействовать дезинформации", - подчеркнула она.

Также она сказала, что все СМИ и соцсети должны обозначать информацию, если она является политической рекламой.

"Для того, чтобы граждане сделали осознанный выбор, все кандидаты и избирательные штабы должны иметь равноправный доступ к средствам массовой информации, а вредное влияние дезинформации должно быть снижено", - отметила Джуетт.

Также она заявила о необходимости укрепления компетентных органов и ответственных организаций с целью предотвращения фактов "политической коррупции и ограничения роли денег в политике, происхождением как с середины страны, так из-за границы".

"Когда дело дойдет до избирательной кампании, сохранение национального единства будет зависеть от кампаний, которые будут конструктивными и призваны объединить, а не разъединять, и отвечать стремлениям украинского народа", - добавила Джуетт.

Кроме того, она заявила, что Верховная Рада должна обеспечить надлежащее финансирование из государственного бюджета телеканала «UA: Первый» (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) в соответствии с его потребностями.

Всего эксперты разработали 51 рекомендацию для Украины перед будущими выборами в 2019 году.

Международная делегация 15-17 ноября провела в Киеве встречи с представителями политических партий, потенциальными кандидатами в президенты, украинскими и международными группами наблюдателей, журналистами, чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, народными депутатами, представителями организаций гражданского общества, а также дипломатами. В состав делегации вошли американские эксперты - президент Национального демократического института Дерек Митчелл, исполнительный вице-президент Института мира Уильям Тейлор, директор избирательных программ НИИ Пэт Мерло и другие. Также в составе делегации были депутаты Европарламента Дариуш Росати, Ребекка Хармс и руководитель отдела Департамента поддержки демократии Европарламента Джеррард Кили.