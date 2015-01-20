Google пытается снять ответственность с Москвы за блокирование канала ТСН на YouTube

Вчера, 19 января, телеканал «1+1» получил письмо от пресс-службы представительства компании Google в Украине, которой принадлежит видеосервис YouTube, относительно недавнего заявления канала о блокировании YouTube аккаунта ТСН.

Google Украина сообщила, что требования сепаратистов о блокировании YouTube канала ТСН удовлетворил центральный офис YouTubе, а московского офиса YouTube не существует.

Последнее не соответствует действительности, так как офис Google и YouTube находится в Москве по адресу ул. Балчуг, 7, что общеизвестно из официальной переписки с представителями компании, а также их официального сайта.

Читайте такжеМосковский офис Youtube заблокировал канал ТСН по требованию сепаратистов

В свою очередь, Группа «1+1 медиа» удивлена и возмущена тем фактом, что компания Google считает правомерным и удовлетворяет жалобы, поступающие с территории аннексированного Россией Крыма, не признанного мировым сообществом, в том числе Соединенными Штатами Америки, где расположен центральный офис компании Google.

Также 1+1 медиа отмечает, что YouTubе по сути способствует применению двойных стандартов к жалобам протерористических организаций, выдвигающих претензии исключительно к украинским медиа и tsn.ua в частности.

Справка УНИАН. Канал ТСН на YouTube насчитывает более 240 тысяч подписчиков и занимает первое место по аудитории среди новостных программ телеканалов Украины. Сейчас видео ТСН также доступно на сайте tsn.ua.