Ученые из Оксфорда выяснили, что гаджеты не влияют на сон детей

По словам авторов исследования, родителям, которые беспокоятся за сон детей, стоит обратить внимание не на гаджеты, а на регулярность сна и зафиксировать одно и то же время для пробуждения и засыпания.

Согласно исследованию Оксфордского университета, каждый час, который ребенок проводит у экрана гаджета или телевизора, может сокращать его сон от 3 до 8 минут. По мнению ученых, это слишком маленькая зависимость, чтобы говорить о серьезном влиянии экранов на детский сон.

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Ученые Оксфордского института интернета проанализировали результаты американского опроса 2016 года, в котором родители из разных штатов США отвечали на вопросы о своих детях, передает Би-би-си. Возраст их детей - от шести месяцев до 17 лет. В опросе содержится информация о более чем 50 тыс. американских детей и подростков.

Родители отвечали на вопрос, сколько их дети проводят у экранов компьютеров, мобильных телефонов и других гаджетов, а также делились информацией о том, сколько времени их ребенок тратит на просмотр телевизора и видеоигр.

Оказалось, что те дети, которые не пользуются гаджетами, спят только немного дольше, чем те, кто проводит все время у экрана.

Например, подросток, который не пользовался гаджетами целый день, проспал ночью 8 часов 51 минуту. А тот, кто проторчал восемь часов перед экраном, спал 8 часов 21 минуту.

По словам авторов исследования, родителям, которые беспокоятся за сон своих детей, стоит обратить внимание не на гаджеты, а на регулярность сна и зафиксировать одно и то же время для пробуждения и засыпания. Это может быть гораздо полезнее для продолжительности сна, чем отобрать у ребенка смартфон.

При этом ученые подчеркивают, что данные исследования могут быть неточны, потому что базируются на опросах родителей, которые могут быть в чем-то субъективны.

Исследование Оксфордского университета вступает в противоречие с популярным утверждением, что гаджеты негативно влияют на детский сон.

Американская национальная ассоциация сна рекомендовала родителям запрещать детям играть в гаджеты в вечерние часы, потому что голубой свет экрана якобы способен задерживать выработку мелатонина - гормона, ответственного за сон. По мнению экспертов ассоциации, чрезмерное использование гаджетов может иметь эффект "миниджетлага".

Многие крупные IT-компании, в том числе Apple, Google и Facebook, разработали приложения, которые позволяют следить за временем, проведенным за экраном. Некоторые руководители этих компаний даже не позволяют своим детям использовать гаджеты. В частности, Стив Джобс не разрешал своему ребенку пользоваться iPad. Билл Гейтс запрещал своим маленьким детям пользоваться телефоном. А Тим Кук, нынешний генеральный директор Apple, как-то заявил, что не разрешит своему племяннику регистрироваться в социальных сетях.