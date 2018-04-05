В Facebook рассказали о сканировании личных сообщений пользователей

Facebook Messenger сканирует ссылки, которые пересылают пользователи для проверки их на вирусы.

Facebook сканирует личные сообщения пользователей в своем Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.

Об этом представитель Facebook Messenger сообщила Bloomberg, передает РБК.

"Например, в мессенджере, когда вы отправляете фотографию, наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей", - цитирует ее слова агентство.

Также Facebook Messenger сканирует ссылки, которые пересылают пользователи для проверки их на вирусы.

Читайте такжеСкандал с Facebook: Цукерберг 11 апреля будет давать показания в Конгрессе США

"Facebook разработал эти автоматизированные инструменты для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе", - добавила представительница компании.

Как отмечает Bloomberg, Facebook сканирует также и тексты сообщений. Весь контент должен соответствовать стандартам сообщества, сказала представительница компании. В Facebook заверили, что не используют информацию из переписок для рекламы.

Ранее руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию Vox рассказал, что однажды Facebook Messenger зафиксировал распространение "сенсационных сообщений" в Мьянме, связанных с этническими чистками, которые были направлены на разжигание насилия с обеих сторон. По словам Цукерберга, ясно, что в таких случаях соцсеть используют для "разжигания насилия в реальности". Такие сообщения были выявлены и заблокированы.

Как сообщал УНИАН, в марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей.

Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.