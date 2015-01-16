Американские IT-гиганты выплатят $415 миллионов за сговор

Apple, Google, Intel и Adobe договорились выплатить 415 миллионов долларов отступных по антимонопольному делу, которое тянулось четыре года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Коллективный иск был подан еще в 2011 году. Более 64 тысяч сотрудников четырех высокотехнологичных компаний обвиняют своих работодателей в том, что те не разрешали им устраиваться в конкурирующие фирмы, негласно договорившись между собой о том, чтобы не переманивать друг у друга специалистов. Тогда истцы требовали от Apple, Google, Intel и Adobe выплатить им 3 миллиарда долларов компенсаций.

В прошлом году судья окружного суда США Люси Ко отклонила предыдущее соглашение о 324 миллионах долларов отступных, посчитав сумму недостаточной.

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Если бы компании не договорились с истцами и проиграли дело, то сумма ущерба могла бы составить до 9 миллиардов долларов, согласно антимонопольному законодательству США, отмечает BBC News.

Основными подтверждающими документами для истцов стала переписка в электронной почте между топ-менеджерами технологических компаний. Так, при подготовке иска было использовано письмо бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта бывшему главе Apple Стиву Джобсу: в нем говорилось, что работник отдела кадров Google, который пытался переманить сотрудника Apple, будет уволен.