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Поймать духа: Google выпустил интерактивный дудл в честь Хэллоуина

09:23, 30 октября 2018
Наука и IT
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Перед началом соревнования предоставляется возможность пройти учебный уровень / скриншот

В игру можно поиграть на главной странице Google. Перед началом соревнования предоставляется возможность пройти учебный уровень, для ознакомления с правилами игры

На главную базу команды нужно принести как можно больше огней духов / скриншот

Соревноваться в ловле огней духов можно как со случайными пользователями сети, так и с друзьями, отправив им сгенерированную ссылку.

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Теги: #Google#Хэллоуин конфеты наркотики дети