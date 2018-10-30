Поймать духа: Google выпустил интерактивный дудл в честь Хэллоуина
09:23, 30 октября 2018Наука и IT
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Соревноваться в ловле огней духов можно как со случайными пользователями сети, так и с друзьями, отправив им сгенерированную ссылку.
Перед началом соревнования предоставляется возможность пройти учебный уровень / скриншот
Компания Google в канун Хэллоуина создала интерактивную онлайн-игру в которой можно посоревноваться с другими пользователями сети.
В игру можно поиграть на главной странице Google. Перед началом соревнования предоставляется возможность пройти учебный уровень, для ознакомления с правилами игры.
На главную базу команды нужно принести как можно больше огней духов / скриншот
Соревноваться в ловле огней духов можно как со случайными пользователями сети, так и с друзьями, отправив им сгенерированную ссылку.
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