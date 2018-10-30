Поймать духа: Google выпустил интерактивный дудл в честь Хэллоуина

Компания Google в канун Хэллоуина создала интерактивную онлайн-игру в которой можно посоревноваться с другими пользователями сети.

В игру можно поиграть на главной странице Google. Перед началом соревнования предоставляется возможность пройти учебный уровень, для ознакомления с правилами игры.

Соревноваться в ловле огней духов можно как со случайными пользователями сети, так и с друзьями, отправив им сгенерированную ссылку.