Pokemon Go для верующих: в сети появилось приложение, где нужно искать Христа и апостолов (видео)

В игре можно выполнять индивидуальные или групповые миссии, общаться с другими геймерами-католиками и ходить на офлайн-встречи на религиозную тематику.

Католическая организация Fundación Ramón Pané создала игру с дополненной реальностью, которая по принципу работы напоминает Pokémon Go. Только называется она Follow JC Go, а искать нужно Христа и апостолов.

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В бесплатном приложении Follow JC Go надо искать не только Иисуса, но и других выдающихся персонажей Библии, пророков, святых и христиан, чтобы собрать команду Евангелизации или «eTeam», сообщает platfor.ma.

В игре можно выполнять индивидуальные или групповые миссии, общаться с другими геймерами-католиками и ходить на офлайн-встречи на религиозную тематику.

Стоит отметить, что первым зарегистрированным пользователем стал папа Франциск. Скачать игру на свой девайс можно бесплатно в App Store и Google Play.