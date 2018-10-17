Билл Гейтс и экс-председатель ООН собирают команду для спасения мира

В специальную комиссию войдут бывшие мэры городов, лидеры стран и экономические профессионалы.

В этом месяце Межправительственная комиссия по климатическим изменениям (IPCC) обнародовала отчет, в котором указала, что у человечества остались считанные годы для того, чтобы спастись от сокрушительных наводнений, штормов, пожаров, засухи и чрезвычайной нищеты, которые вот-вот охватят мир из-за изменения климата.

Прогноз был настолько страшным, что дал толчок одной из последних попыток помочь миру пережить катастрофы, которые надвигаются, пишет Business Insider.

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Для этого основатель Microsoft Билл Гейтс, бывший Генеральный секретарь Пан Ги Мун и глава Всемирного банка Кристалина Георгиева создали «Глобальную комиссию по адаптации».

«Мы сейчас переживаем момент высокого риска и больших надежд», - сказал Гейтс перед объявлением о создании «Комиссии» в Гааге.

«Нам нужны политические подходы, которые бы помогли наиболее уязвимому населению адаптироваться. И нам нужно позаботиться о том, чтобы правительства и другие игроки поддерживали инновации и помогали воплотить их для людей и в местах, где они больше всего нужны», - добавил он.

Для этого вновь созданный орган начинает работу над двухлетним планом. На первом этапе примерно один год уйдет на исследования и разработку наилучших путей приспособления к жизни в более жарком мире. Следующего сентября будут представлены лучшие идеи для этого на Климатическом саммите Генеральной ассамблеи ООН. А потом начнется второй этап действий, во время которого все эти идеи будут воплощаться во всем мире.

«Если все внесут свой вклад, мы можем сократить выбросы углекислого газа, увеличить доступ к необходимой энергии, помочь фермерам во всем мире выращивать большие урожаи», - сказал Гейтс.

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Для некоторых зон на экваторе могут понадобиться новые аграрные технологии. К примеру, там можно будет выращивать кукурузу и кофе, модифицированные для большей выносливости при засухе. На других прибрежных территориях можно было бы насадить деревья, чтобы сократить последствия сокрушительных наводнений и сэкономить на построении защитных сооружений. В городах новая «Комиссия» может предложить новые более жесткие правила застройки для сокращения выбросов.

«Мы последнее поколение, которое может изменить направление климатических изменений. И мы первое поколение, которому придется жить с их последствиями», - пояснила Георгиева.

Речь идет о том, что человечеству теперь придется как можно быстрее приспосабливаться к жизни в более горячем мире и одновременно сокращать выбросы, чтобы планета не нагревалась больше. «Комиссия» допускает, что, вероятно, уже слишком поздно, чтобы остановить все кошмарные вещи, которые надвигаются на нас из-за смены климата.