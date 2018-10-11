В Киев приехала самый умный робот София, которая зависла на вопросе о коррупции в Украине (фото, видео)

В январе на форме в Давосе самый умный в мире робот зависла на вопросе, как побороть коррупцию в Украине.

Украинское правительство готовится подписать меморандум с роботом София.

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Как говорится в сюжете ТСН, в Киев приехала София - женщина с искусственным интеллектом, которая способна распознавать человеческие эмоции и демонстрировать собственные. Она уже встретилась с украинскими чиновниками, робот должен подписать Соглашение меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством по вопросам электронного управления по развитию роботехники и искусственного интеллекта в Украине.

Последний раз робот общалась с украинскими журналистами в январе на форме в Давосе. Тогда самый умный в мире робот зависла на вопросе, как побороть коррупцию в Украине.