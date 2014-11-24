На МКС прибыл новый экипаж с первой итальянской женщиной-космонавтом

12:45, 24 ноября 2014
Наука и IT
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Экипаж Международной космической станции временно вырос до шести человек.

REUTERS

Пилотируемый космический корабль «Союз», который ночью стартовал с космодрома Байконур в Казахстане, пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме, передает Радио Свобода.

На борту корабля находился международный экипаж, состоящий из россиянина Антона Шкаплерова, американца Терри Вертса и представительницы Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти, которая стала первой за последние 13 лет европейским астронавтом-женщиной.

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Таким образом, экипаж МКС временно вырос до шести человек - на станции остаются россияне Александр Самокутяев и Елена Серова, а также американец Барри Вилмор.

REUTERS

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