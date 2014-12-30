Washington Post: 5 тенденций поиска Google, которые помогают объяснить хаос 2014 года

Об этом пишет Рик Ноак в своей статье, которая называется "5 тенденций поиска Google, которые помогают объяснить хаос 2014 года", опубликованной на сайте американской газеты Washington Post.

Конечно, тенденции поиска Google не отражают мировые события в полной мере, отчасти потому, что эта поисковая система не является доминирующей во всех странах, и данных из многих стран Ближнего Востока нет в обзоре Google. В некоторых случаях, однако, поисковые тенденции отображают вызывающие тревогу международные конфликты или проблемы.

Мы составили список некоторых наиболее показательных в политическом плане тенденций поиска в 2014 г.

Украинцев интересовали руководства, в которых объяснялось, как приготовить коктейль Молотова, намного больше, чем любые другие рецепты. Google относит такие руководства к категории рецептов – и в других странах в этой категории обычно ищут рецепты из кулинарных книг.

В 2013 году никто не мог предусмотреть, что 2014 окажется решающим годом в украинской истории. В январе прошлого года украинцы, разгневанные действиями правительства бывшего президента Виктора Януковича, союзника Москвы, протестовали в Киеве и в западной Украине. Народное восстание вскоре было омрачено насилием, а 20 февраля, по меньшей мере, 88 человек были убиты всего за 48 часов.

Два дня спустя Янукович сбежал в Россию – но в Украине продолжался хаос.

Особый интерес к коктейлям Молотова был связан с уличными боями в Киеве и в других городах, которые часто происходили в первой половине года.

В 2013 году наиболее часто задаваемым вопросом, который начинался со слова «как», в Украине был «Как сделать скриншот?». Однако в этом году украинцев больше всего интересует: «Как можно экономить электроэнергию?».

Как отметили в журнале The Economist в ноябре, Украина является страной, где наименее равномерно распределено богатство. Редакторы Washington Post 22 декабря пришли к выводу, что прогнозы относительно валюты и ВВП для Украины были еще хуже, чем для России. Учитывая, что Украина готовится к холодной зиме, эксперты опасаются краха и без того хрупкой экономики страны.

Европейский союз недавно подсчитал, что Украине понадобится еще, по меньшей мере, 15 млрд. долл. иностранной помощи, чтобы предотвратить обвал экономики.

Многие украинцы уже ощущают последствия: в начале этого месяца Комитет ООН по правам ребенка предупредил, что более 1,7 млн. детей страдают из-за конфликта в Украине, и что ситуация обостряется из-за понижения температуры воздуха и недостаточного обеспечения самым необходимым.

В Швеции четвертым по популярности вопросом, который начинается со слова «зачем», был вопрос: «Зачем создали ЕС?».

Швеция часто считается образцом для подражания, как демократическое государство с развитой социальной системой. Этот год, однако, был трудным для поклонников этой скандинавской страны с населением около 9,5 млн. жителей.

2014 г. был отмечен анти-иммиграционными настроениями шведов, что у многих за рубежом вызвало беспокойство. Шведская партия, которая выступает против иммиграции, и которую часто обвиняют в содействии ксенофобии, заняла третье место на выборах в сентябре этого года.

Во время выборов в Европейский парламент в мае многие европейцы были настроены против иммиграции и против ЕС, и такие настроения часто разжигали те же правые партии. Это могло бы объяснить, почему шведы так часто интересовались причиной создания Евросоюза.

Многие французы искали информацию о том, как отказаться от участия в выборах. Вопрос «Как проголосовать против всех / воздержаться?» был наиболее задаваемым в категории предложений, которые начинаются со слова «Как...».

У французской политической элиты в этом году было, по меньшей мере, три причины для беспокойства: выборы в Европарламент, выборы в Сенат, а также муниципальные выборы. Результаты всех трех голосований оказались катастрофическими для правящей Социалистической партии.

В то время как действующий президент Франции Франсуа Олланд стал самым непопулярным президентом в новейшей истории страны, правая партия Национальный фронт добилась значительных успехов.

На ее успех повлияли низкие экономические показатели страны, высокий уровень безработицы, и рост ксенофобских, а также антисемитских настроений.

Процент воздержавшихся при голосовании на выборах в Европарламент во Франции составил 56,5 %, что гораздо превысило средний уровень (43,1 %). Многие эксперты считают, что высокий процент воздержавшихся является признаком того, что многие французы разочарованы своими политическими элитами.

В Израиле чаще всего искали новости о Командовании тыла Израиля.

Командование тыла Израиля, созданное в 1992 г., – это военное управление по защите гражданского населения. Например, на его веб-сайте есть инструкции и оповещения об опасной остановке в случае возникновения чрезвычайной ситуации или нападения.

Таким образом, слово «Командование» чаще всего появлялось в поиске Google в этом регионе в 2014 году, когда погибли тысячи человек (и гораздо больше палестинцев, чем израильтян) во время израильской операции «Нерушимая скала».