Washington Post: 5 тенденций поиска Google, которые помогают объяснить хаос 2014 года
Каждый год Google публикует разные списки, которые показывают, какими были самые популярные ключевые слова при поиске. Американская корпорация составляет списки по странам и категориям, что позволяет проанализировать поисковое поведение по всему миру.
Об этом пишет Рик Ноак в своей статье, которая называется "5 тенденций поиска Google, которые помогают объяснить хаос 2014 года", опубликованной на сайте американской газеты Washington Post.
Конечно, тенденции поиска Google не отражают мировые события в полной мере, отчасти потому, что эта поисковая система не является доминирующей во всех странах, и данных из многих стран Ближнего Востока нет в обзоре Google. В некоторых случаях, однако, поисковые тенденции отображают вызывающие тревогу международные конфликты или проблемы.
Мы составили список некоторых наиболее показательных в политическом плане тенденций поиска в 2014 г.
Украинцев интересовали руководства, в которых объяснялось, как приготовить коктейль Молотова, намного больше, чем любые другие рецепты. Google относит такие руководства к категории рецептов – и в других странах в этой категории обычно ищут рецепты из кулинарных книг.
В 2013 году никто не мог предусмотреть, что 2014 окажется решающим годом в украинской истории. В январе прошлого года украинцы, разгневанные действиями правительства бывшего президента Виктора Януковича, союзника Москвы, протестовали в Киеве и в западной Украине. Народное восстание вскоре было омрачено насилием, а 20 февраля, по меньшей мере, 88 человек были убиты всего за 48 часов.
Два дня спустя Янукович сбежал в Россию – но в Украине продолжался хаос.
Особый интерес к коктейлям Молотова был связан с уличными боями в Киеве и в других городах, которые часто происходили в первой половине года.
В 2013 году наиболее часто задаваемым вопросом, который начинался со слова «как», в Украине был «Как сделать скриншот?». Однако в этом году украинцев больше всего интересует: «Как можно экономить электроэнергию?».
Как отметили в журнале The Economist в ноябре, Украина является страной, где наименее равномерно распределено богатство. Редакторы Washington Post 22 декабря пришли к выводу, что прогнозы относительно валюты и ВВП для Украины были еще хуже, чем для России. Учитывая, что Украина готовится к холодной зиме, эксперты опасаются краха и без того хрупкой экономики страны.
Европейский союз недавно подсчитал, что Украине понадобится еще, по меньшей мере, 15 млрд. долл. иностранной помощи, чтобы предотвратить обвал экономики.
Многие украинцы уже ощущают последствия: в начале этого месяца Комитет ООН по правам ребенка предупредил, что более 1,7 млн. детей страдают из-за конфликта в Украине, и что ситуация обостряется из-за понижения температуры воздуха и недостаточного обеспечения самым необходимым.
В Швеции четвертым по популярности вопросом, который начинается со слова «зачем», был вопрос: «Зачем создали ЕС?».
Швеция часто считается образцом для подражания, как демократическое государство с развитой социальной системой. Этот год, однако, был трудным для поклонников этой скандинавской страны с населением около 9,5 млн. жителей.
2014 г. был отмечен анти-иммиграционными настроениями шведов, что у многих за рубежом вызвало беспокойство. Шведская партия, которая выступает против иммиграции, и которую часто обвиняют в содействии ксенофобии, заняла третье место на выборах в сентябре этого года.
Во время выборов в Европейский парламент в мае многие европейцы были настроены против иммиграции и против ЕС, и такие настроения часто разжигали те же правые партии. Это могло бы объяснить, почему шведы так часто интересовались причиной создания Евросоюза.
Многие французы искали информацию о том, как отказаться от участия в выборах. Вопрос «Как проголосовать против всех / воздержаться?» был наиболее задаваемым в категории предложений, которые начинаются со слова «Как...».
У французской политической элиты в этом году было, по меньшей мере, три причины для беспокойства: выборы в Европарламент, выборы в Сенат, а также муниципальные выборы. Результаты всех трех голосований оказались катастрофическими для правящей Социалистической партии.
В то время как действующий президент Франции Франсуа Олланд стал самым непопулярным президентом в новейшей истории страны, правая партия Национальный фронт добилась значительных успехов.
На ее успех повлияли низкие экономические показатели страны, высокий уровень безработицы, и рост ксенофобских, а также антисемитских настроений.
Процент воздержавшихся при голосовании на выборах в Европарламент во Франции составил 56,5 %, что гораздо превысило средний уровень (43,1 %). Многие эксперты считают, что высокий процент воздержавшихся является признаком того, что многие французы разочарованы своими политическими элитами.
В Израиле чаще всего искали новости о Командовании тыла Израиля.
Командование тыла Израиля, созданное в 1992 г., – это военное управление по защите гражданского населения. Например, на его веб-сайте есть инструкции и оповещения об опасной остановке в случае возникновения чрезвычайной ситуации или нападения.
Таким образом, слово «Командование» чаще всего появлялось в поиске Google в этом регионе в 2014 году, когда погибли тысячи человек (и гораздо больше палестинцев, чем израильтян) во время израильской операции «Нерушимая скала».