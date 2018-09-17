Пять тысяч литров пены: необычный взрыв устроили в Днепре на фестивале техники (видео)

Экспериментаторы успели отбежать, поэтому остались сухими и невредимыми.

Необычный взрыв устроили студенты в Днепре на техническом фестивале. Пузырчатая масса достигла многометровой высоты, сообщает ТСН.

Экспериментаторы успели отбежать, поэтому остались сухими и невредимыми.

Для такого эффекта, студенты местного университета смешали в бочке жидкость для мытья посуды и некоторые препараты, которые можно найти в обычной домашней аптечке, – говорится в сообщении.