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Пять тысяч литров пены: необычный взрыв устроили в Днепре на фестивале техники (видео)

14:14, 17 сентября 2018
Наука и IT
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Экспериментаторы успели отбежать, поэтому остались сухими и невредимыми.

Для такого эффекта, студенты местного университета смешали в бочке жидкость для мытья посуды и некоторые препараты, которые можно найти в обычной домашней аптечке, – говорится в сообщении.

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Теги: #Днепр#фестиваль