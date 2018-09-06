В сентябре мир ждут сразу несколько астрономических явлений, которые нельзя пропустить

Парады планет, сверкающие звезды и смена сезонов порадуют в этом году астрономов, любителей и простых романтиков.

В сентябре 2018 года любителей понаблюдать за небом порадуют особые астрономические события.

Как сообщает National Geographic, благодаря тому, что в сентябре в Северном полушарии ночи становятся длиннее, любители астрономии получат возможность посмотреть на невероятные явления от заката до рассвета. Венера опустится ближе к Солнцу и по мере этого гореть станет ещё ярче. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн будут руководить небом на юге. Оба полушария пройдут через смену времен года с приходом равноденствия, которое состоится в ночь с 23 сентября 2018 года.

13 сентября – Луна приблизится к Юпитеру

Чтобы увидеть серповидную Луну, к которой присоединится сверкающий Юпитер, с наступлением ночи нужно будет смотреть в сторону юго-запада. Оба небесных объекта будут находиться ниже горизонта около 17:00 по местному времени.

17 сентября – Луна встречается с Сатурном

Как только начнет смеркатся, Луна приобретет восковый оттенок и возвысится в южном небе над золотистым Сатурном. Спутник нашей Земли и шестая планета от Солнца "заглянут" в часть созвездия Стрельца – Чайник.

23 сентября – Осеннее равноденствие

В этом году сентябрьское равноденствие стоит ожидать в 4:54 утра по киевскому времени. Этот день как бы официально заявляет о начале осени в Северном полушарии и весны на Южном. Само слово «равноденствие» происходит от латыни и обозначает равное разделение суток на ночь и день. Осенние и весенние равноденствия также являются единственными днями, когда Солнце поднимается с восточной стороны и заходит на западную.

Равноденствие в сентябре является одним из четырех основных поворотных моментов в сезоне. Земля вращается по оси, наклоненной на 23,5 градуса относительно ее орбитального пути вокруг Солнца. Когда Северное полушарие приближается к Солнцу, наступает лето, а в Южном – зима. Дни равноденствия отмечают переход на весну или осень.

30 сентября – Возвышение Пегаса

Чтобы увидеть созвездие всем известного летающего коня, смотреть нужно будет на северо-восточную часть неба. Пегас является седьмым по величине созвездием по всей небесной карте. Его легко отследить благодаря четырем блестящим звездам, собранным в квадрат, образующим тело Пегаса. Хоть и каждая угловая звезда сама по себе не особо яркая, их легко найти, так как другие в созвездии не светятся для невооруженного глаза вовсе.

Как сообщал УНИАН, 11-13 августа 2018 года прошел самый зрелищный звездопад года - Персеиды. Плотность потока составила 60-70 метеоров в час, поэтому можно было увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.