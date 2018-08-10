Крупнейший звездопад в 2018: когда и где наблюдать поток Персеид в Украине

Метеорный поток ежегодно проходит в августе со стороны созвездия Персея.

Украинцев ждет самый зрелищный звездопад года - Персеиды. Этот поток метеоров ежегодно наблюдается с середины июля.

Звездопад стартует 11 августа и 12 августа в 22:00. Пик явления приходится на ночь на 11 августа и 13 августа. Наиболее интенсивный поток будет 13 августа после полуночи, передает ТСН.

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Для наблюдений за звездным небом лучше всего выбрать место за городом, вдали от светового загрязнения и отключить все искусственные источники света. Глазам нужно полчаса, чтобы привыкнуть к темноте, но со временем вы сможете увидеть все больше и больше. Плотность потока составит 60-70 метеоров в час, а это значит, что можно увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.

Такой звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает.

Средняя скорость Персеид - 210 тыс. км/ч. Рекордная плотность "падающих звезд" была в 1863 году, когда в час на ночном небе фиксировали сразу 215 ярких вспышек.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 11 августа, жители Земли будут наблюдать за последним в этом году частичным солнечным затмением.