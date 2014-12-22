Сегодняшняя ночь будет самой длинной в истории Земли

Ученый Колин Шульц указывает, что сегодня будет самая длинная ночь в истории Земли, передает Еспресо.TV со ссылкой на Vox.com.

Почему эта ночь будет самой длинной? Причиной является замедление вращения Земли. Ежегодно, по мнению ученых, длина суток увеличивается примерно на 15 - 25 миллионных долей секунды.

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Для человека эта величина очень мала (это означает, что в вашей жизни длина дня будет расширяться примерно на две миллисекунды), но она заставляет официальных хронометристов фиксировать временной скачок каждые несколько лет.

Основной причиной замедления вращения Земли является Луна. Гравитация Луны притягивает океанскую воду к ней и от нее, вследствие чего бывают приливы и отливы. В результате на Земле происходит так называемый процесс трения и замедляет ее вращение.