Колонизация Марса: названо три причины, почему не стоит лететь на Красную планету

Не стоит забывать, что у Марса почти нет атмосферы, гравитация слабее, а радиационный фон в разы выше, чем на Земле.

В начале этого месяца группа из 60 выдающихся ученых и инженеров собралась за закрытой дверью в Университете Булдера в Колорадо. На повестке дня была колонизация Марса.

Встречу организовала компания Илона Маска SpaceX, а участие в ней приняли члены программы исследования соседней планеты NASA. Целью было сформулировать планы приземления, построения и поддержания человеческой колонии на Марсе в ближайшие 40-100 лет. Такие амбициозные обсуждения свидетельствуют о росте динамики и вероятности того, что люди все же полетят на Красную планету. Однако, если SpaceX и ее партнеры думают над тем, сможет ли человечество жить на Марсе, другие спрашивают, стоит ли ему там селиться вообще.

Об этом пишет The Guardian. Компания Pew Research Centre провела опрос в США среди взрослых, попросив участников разместить актуальные миссии NASA по важности. Отправка людей на Марс оказалась в итоге на 8 месте. Возвращение на Луну опередило планы по колонизации другой планеты. При этом, лишь 18% опрошенных сказали, что Марс действительно заслуживает высокий приоритет.

Читайте такжеФантастика или реальность: сможет ли Илон Маск осуществить задуманное и колонизировать Марс (видео)

Уже давно известно, что полет на соседнюю планету будет не простым для людей. Это дорого, опасно и скучно. Однако, многие адвокаты замысла настаивают, что оно того стоит. Но чтобы проверить это убеждение, стоит посмотреть на три весомых аргумента против колонизации Марса.

Первый из них - человечество заразит Марс. Трудно забыть фото шестимесячной давности, когда красный автомобиль марки Tesla отправился в открытый космос. С помощью ракеты Falcon Heavy компания SpaceX надеялась поместить машину на орбиту Марса. Это была амбициозная демонстрация технической компетенции. Однако, не все были рады этому. В отличие от всех предыдущих аппаратов, которые были отправлены на Марс, этот автомобиль с манекеном за рулем не был стерилизован. А поэтому некоторые ученые называют его "крупнейшим грузом земных бактерий, который когда-либо отправляли в космос".

Так случилось, что автомобиль пролетел орбиту Марса. Сейчас он на расстоянии 88 миллионов миль от планеты летит в темноту космоса под песню Дэвида Боуи на повторе. Но эпизод проиллюстрировал первый аргумент против человеческого полета на Марс - заражение планеты.

Читайте такжеNewsweek: Илону Маску никогда не удастся колонизировать Марс

Если люди хоть когда-то приземлится на ней, они не прибудут сами. Вместе с ними на паленту высадятся триллионы земных микробов. И существует реальный риск того, что некоторые из них могут окончательно сбить с пути всю миссию по поиску марсианской аборигенной жизни. Ведь мы не сможем отделить местные микроорганизмы от тех, которые привезли с собой. Человеческое присутствие на Марсе может уничтожить главную цель полета туда, а именно поиски жизни. Кроме того, никто не может точно сказать, как земные микробы повлияют на марсианскую экосистему.

"Если на Марсе есть жизнь, думаю, нам нужно оставить его в покое. Даже если марсиане - это лишь микробы. Потому что защита этой жизни должна взять верх над любыми другими возможностями использовать Марс", - писал Карл Саган.

Второй аргумент заключается в том, что вместо людей на соседнюю планету лучше отправить роботов. Так можно минимизировать заражение Марса земными бактериями. Кроме того, у роботов есть много преимуществ. Они дешевле людей, потому что им не нужна большая инфраструктура для жизни, не нужна вода, еда и пригодный для дыхания воздух. У них "иммунитет" к космической радиации и другим угрозам космических путешествий. И во время таких долгих перелетов им не скучно. Несмотря на стремительное развитие роботехники и искусственного интеллекта, полет на Марс машин вместо людей может оказаться значительно эффективнее. Они могут проводить сложную для астронавтов исследовательскую работу, анализировать образцы из каньонов, в которые люди не способны спуститься, и даже искать марсианские микробы под породами.

Читайте такжеЛюди не смогут комфортно жить на Марсе

Третий аргумент - лучше сначала навести порядок на Земле. Наиболее острая проблема в дебатах вокруг Марса заключается в том, что те, кто мечтают о новом доме для человечества, ставят его поиски выше ситуации на родной планете. Перед смертью известный физик Стивен Хокинг сделал размытый прогноз, что у человечества осталось лишь 100 лет на Земле. Учитывая целый список угроз, среди которых климатические изменения, перенаселение и возможность ядерной войны, Хокинг был убежден, что человечество достигло "точки невозврата" и у нашего вида просто нет другого выбора, как стать многопланетным видом. Для начала нужно колонизировать Марс.

Илон Маск тоже много раз говорил о том, что человечеству нужна "запасная планета" на случай апокалиптического события, которое уничтожит Землю. Но не все с ними согласны.Упомянутый ранее опрос Pew Research Centre показало, что большинство взрослых американцев убеждены, что приоритетом NASA "номер один" должно быть решение проблем на Земле. На колонизацию Марса придется потратить триллионы долларов. И лучше потратить эти деньги, например, на возобновляемые источники энергии, чтобы остановить губительные изменения климата или на систему защиты планеты от столкновений с астероидами.

И, конечно же, если мы не способны найти способ решить проблемы на Земле, нет гарантий, что такая же судьба не постигнет и колонию на Марсе. К тому же, если что-то действительно кошмарное произойдет на нашей родной планете, нельзя сказать наверняка, будет ли Марс эффективным местом для спасения. Гигантские подземные бункеры, к примеру, могут спасти больше людей, чем колония на соседней планете. Кроме того, вероятность того, что Земля даже после апокалипсиса все равно будет более благоприятной для жизни, чем Марс, достаточно высокая. Не стоит забывать, что у Красной планеты почти нет атмосферы и втрое меньшая гравитация. А уязвимость к космической радиации на ее поверхности в 100 раз больше, чем на Земле.