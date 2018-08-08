Тайная встреча: Илон Маск обсудил с ведущими учеными колонизацию Марса

Еще в сентябре 2016 года Илон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса.

Илон Маск и другие представители SpaceX провели встречу с ведущими планетологами Земли в начале этой недели, на которых они обсудили планы бизнесмена по колонизации Марса.

Космический стартап попросил ученых «не афишировать» эти дискуссии, сообщает Space.com.

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Еще в сентябре 2016 года Илон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей, передает capital.ua.

Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-«миллионника» на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке «флотилии» из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.

На этой неделе, как сообщает Space.com, Маск и его ближайшие помощники встретились со многими «скептиками» и сторонниками своих идей в стенах университета Колорадо в Боулдере, одного из ведущих планетологических исследовательских центров Земли. На этой встрече присутствовало 60 ведущих геологов, астробиологов и космических инженеров, а также чиновники и представители НАСА.

Как сообщает онлайн-издание Ars Technica, ссылаясь на анонимных участников этого совещания, представители SpaceX попросили ученых и чиновников «не афишировать» свое участие в подобных дискуссиях, и не сообщать прессе о том, что космический стартап проводит подобные встречи.

По их словам, эти обсуждения были сфокусированы на двух вещах — устройстве и возможностях BFR, и разработке технологий, необходимых для создания полностью автономной колонии на Марсе.