Ученые: приготовление пищи дома плохо влияет на здоровье женщины

Такое заявление было сделано учеными из медицинского центра университета Раша в Чикаго, США, пишет Вокруг света.

В рамках исследования специалисты сравнили медицинские показатели 2755 женщин в возрасте от 42 до 52 лет за последние 14 лет. Ученых интересовало наличие признаков метаболического синдрома — комплекса обменных, гормональных и клинических нарушений, происходящих на фоне ожирения. К ним относится гипертония, высокий уровень холестерина, избыточная масса тела, повышенное содержание глюкозы и липидов в крови. Наличие у женщин хотя бы трех из этих признаков свидетельствует о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что за 14 лет риск, связанный с метаболическим синдромом, был высоким у всех женщин.

Однако худший результат отмечен у тех, кто уделял приготовлению пищи много времени.

Участницы исследования, которые отказывались проводить много времени на кухне, наоборот, имели крепкое здоровье, а риск развития каких-либо заболеваний у них оказался снижен на треть.

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Можно ли отнести все то же самое к мужчинам, не сообщается, среди них подобный эксперимент пока не проводится.

По мнению ученых, людям, страдающим дома повышенным аппетитом, следует перейти на готовые продукты, чтобы не попасть в "группу риска".

По мнению ученых, такие результаты могут быть частично связаны с тем, что люди едят большие порции, когда готовят сами, чем когда покупают готовую еду в магазине. При этом ученые предполагают, что продукты, купленные в магазинах, возможно, стали более здоровыми".