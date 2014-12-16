Коктейль Молотова победил среди поисковых запросов года в номинации "рецепты"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в 2014 году украинцев больше всего интересовали события в стране.

"Тем не менее, самым популярным запросом года стал сериал “Физрук”. Остальные же 9 позиций занимают поисковые запросы, так или иначе связанные с новостями: пользователи искали новостные телеканалы и сайты - Громадське ТВ, 5 канал, Еспресо ТВ, Цензор.нет; новости Украины и Донецка, узнавали курс доллара", - рассказали в Google Украина.

В категории “Персона” украинцы больше всего интересовались Виктором Януковичем. В 2014 году среди лидеров в данной категории также были Жанна Фриске, Петр Порошенко, Михаэль Шумахер, а также победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст.

Из фильмов наибольший интерес вызвала новая работа Кристофера Нолана “Интерстеллар”. Также в этом году искали такие фильмы, как “Кухня в Париже”, “47 ронинов” и новую версию “Вия”. Лидером в категории телевизионных шоу уже четвертый год подряд становится реалити-шоу “Холостяк”, а безоговорочным лидером среди сериалов стал ситком “Физрук”.

Читайте такжеУкраина попала в ТОП-10 поисковых запросов Google за 2014 год“Покупкой года” в 2014 году стал бойлер, также украинцы искали, как и где купить железнодорожные билеты, доллар, бронежилет и вышиванку. Среди рецептов года первое место занял не совсем кулинарный рецепт - рецепт коктейля Молотова, тем не менее, остальные девять позиций занимают более мирные рецепты - пасхи, пиццы, торта - “вышиванки”, а также бисквитного десерта на палочке под названием кейк-попс.

Кроме того, в этом году часто искали значения таких слов, как люстрация, федерализация, дефолт и хунта.

Самые популярные запросы:

1. Физрук

2. Громадське ТВ

3. 5 канал

4. Новости Украина

5. Цензор нет

6. Новости Донецка

7. Еспресо ТВ

8. Майдан онлайн

9. Русская весна

10. Курс доллара

Фильм года:

1. Интерстеллар

2. Кухня в Париже

3. 47 ронинов

4. Вий

5. Волк с Уолл-стрит

6. Холодное сердце

7. Дракула 2014

8. Стражи Галактики

9. Елки 3

10. Малефисента

Сериал года:

1. Физрук

2. Кухня

3. Молодежка

4. Карпов

5. Позднее раскаяние

6. Чернобыль зона отчуждения

7. Фатмагюль

8. Аси

9. Пока станица спит

10. Дом с лилиями

Вопрос “Що таке?/Что такое?”

1. люстрация

2. селфи

3. федерализация

4. дефолт

5. сепаратизм

6. эбола

7. аннексия

8. хунта

9. фашизм

10. титушки

Покупка года:

1. бойлер

2. укрзалізниця купити квиток

3. доллар

4. iPhone 6

5. бронежилет

6. телефон Леново

7. Nexus 6

8. масляный обогреватель

9. вышиванка

10. ягоды годжи

Персона года:

1. Янукович

2. Жанна Фриске

3. Порошенко

4. Путин

5. Робин Уильямс

6. Шумахер

7. Кончита Вурст

8. Наталья Поклонская

9. Ляшко

10. Ярош

ТВ шоу года:

1. Холостяк 4

2. Евровидение 2014

3. Мастершеф 4

4. Супермодель по-украински

5. Новая волна 2014

6. 95 квартал

7. Серця трьох

8. Хочу к Меладзе

9. Шустер live

10. Все буде смачно

Вопрос: “Чому?/Почему?”

1. почему небо голубое

2. почему самолеты летают

3. почему вода мокрая

4. почему ребенка рвет

5. почему кашляют поросята

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7. почему глаза слезятся

8. почему тормозит ноутбук

9. почему молчит Порошенко

10. почему толстеют ноги

Вопрос: “Як?/Как?”

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3. як правильно цілуватися

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Рецепт года:

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