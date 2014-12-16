Украина попала в ТОП-10 поисковых запросов Google за 2014 год

Американский интернет-гигант Google опубликовал ТОП поисковых запросов за 2014 год, в мировом рейтинге на 10 месте оказалась Олимпиада в Сочи, в американском рейтинге на той же 10 позиции Украина. Об этом сообщают РИА Новости.

В этом году Google выпустил два списка - один по статистике США, другой - по миру. Их содержание практически идентично и отличается только парой пунктов. Оба списка (и мировой и американский) возглавляет американский актер Робин Уильямс, который в августе этого года покончил с собой.

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На втором месте в списке наиболее популярных запросов чемпионат мира по футболу. Пользователей самой популярной в мире поисковой системы также интересовал вирус Эбола и авиакомпания Malaysia Airlines, чей самолет сбили боевики в Украине.