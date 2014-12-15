В США умер последний самец северного белого носорога

В США скончался самец северного белого носорога по кличке Ангалифу. В мире осталось всего пять представителей этого подвида, однако все они являются самками. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Los Angeles Times.

Сообщение о смерти животного также появилось в Twitter зоопарка Сан-Диего, штат Калифорния, где носорог, привезенный из Судана, содержался с конца 1980-х годов. Ангалифу было 44 года, он умер от естественных причин.

Angalifu passed away. 5 northern white rhinos remain #RIP#EndExtinction Pls share condolences. Photo: Helene Hoffman pic.twitter.com/X0sEkWNJAF — San Diego Zoo Safari (@sdzsafaripark) December 15, 2014

Зоологи пытались продолжить род редкого животного, подселив к нему самку Нолу. Однако в неволе пара не смогла произвести на свет потомство.

У сотрудников Института Сан-Диего по исследованию и охраны окружающей среды осталось семя умершего носорога. Они надеются использовать его для оплодотворения других самок этого подвида, три из которых содержатся в Кении, а еще одна — в чешском зоопарке.

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Еще в 1960 году эта популяция носорога насчитывала 2250 особей. К ее вымиранию в большей степени причастны браконьеры. Многие культуры считают, что рог животного имеет целебные свойства, и поэтому он дорого ценится на черном рынке.

Северный белый носорог несколько крупнее южного подвида и является вторым по величине наземным животным, после слона.