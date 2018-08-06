Newsweek: Илону Маску никогда не удастся колонизировать Марс

И дело совсем не в мощности ракет или финансах, а в невозможности создать на соседней планете необходимы для людей условия.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск имеет определенное видение того, как колонизировать Марс с помощью большой ракеты, ядерных взрывов и инфраструктуры, способной отправить на поверхность соседней планеты миллионы людей.

Этот план очень амбициозный и технологически сложный по многим причинам. Правила планетарной защиты и сложности процесса терраформирования (то есть превращения планеты в пригодную для жизни путем, например, нагревания), а также решения проблемы агрессивного радиоактивного фона – это лишь несколько из ряда серьезных препятствий.

Об этом на страницах Newsweek пишет профессор физики и заместитель директора Лаборатории космических наук Мулларда Эндрю Коутс.

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Однако, Маску никто не мешал, поэтому он сделал первые шаги к своей цели в феврале этого года, запустив автомобиль Tesla в направлении орбиты Марса с помощью первой ракеты Falcon Heavy. Это стало яркой иллюстрацией роста пусковых возможностей для будущих миссий, организованных совместно частным и государственным секторами. Но через полгода после того планы колонизировать Марс стали все больше казаться фантастикой. За это время человечество узнало, что на соседней планете может существовать жизнь. А запустить процесс терраформирования, скорее всего, не удастся.

О вероятности наличия живых марсиан на красной планете заговорили на прошлой неделе, когдаученые обнаружили подземные залежи соленой воды. Озеро лежит на глубине одной мили под породами южного полюса Марса. А его диаметр достигает 12 миль. Вода, как считают ученые, скорее всего, содержит соли перхлората натрия, магния и кальция. Соли действуют как антифриз. Благодаря им температура замерзания для марианской воды опускается вплоть до 272 градусов ниже нуля по Цельсию.

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Это захватывает, потому что это первый убедительный случай обнаружения жидкой воды на Марсе. И не исключено, что на планете есть и другие подземные озера. А это повышает шансы того, что на ней действительно может быть жизнь.

Человечество уже знает, что живые организмы могли жить на Марсе в прошлом. Существует ряд доказательств того, что 3,8-4 миллиарда лет назад он на самом деле был заселен. Данные последних миссий, таких как Mars Global Surveyor, Odyssey, Opportunity, Curiosity и Mars Express предоставили убедительные доказательства того, что на поверхности планеты когда-то были реки, озера и ручьи с правильным уровнем кислотности для того, чтобы живые организмы существовали на красной планете как раз тогда же, когда жизнь зарождалась на Земле.

Но Марс потерял свое магнитное поле, которое защищало живых существ от космической радиации. Это произошло 3,8 миллиарда лет назад. Атмосфера начала распыляться в космосе, делая планету все более неприемлемой средой. Поэтому живые организмы не выжили. Но если новости об обнаружении жидкой воды на Марсе вдохновили колонистов, которые думают, что это поможет поддерживать жизнь людей на соседней планете, то реальность на самом деле совсем не такая.

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Риски заражения указывают на то, что земляне не должны отправлять никого жить на Марс до тех пор, пока не убедятся окончательно, есть ли там естественно развитая аборигенная жизни. На это может потребоваться еще много лет. Придется заняться буровыми работами и начать анализировать подземные образцы либо на месте, либо после доставки их на Землю.

Еще более дерзкой автор называет идею терраформирования Марса, которая теперь окончательно отбрасывается в мир научной фантастики. Маск ранее говорил о том, что он хочет изменить красную планету, чтобы она стала более похожа на Землю и по ней можно было бы "ходить без каких-либо средств». Самым легким способом это сделать рассматривалось создание атмосферы из парниковых газов, которые можно высвободить из марсианского льда, чтобы температура и давление на Марсе начали расти. Маск допускал, что можно было бы сбросить термоядерные бомбы на лед на полюсах, чтобы нагреть ее и высвободить большие объемы углекислого газа.

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Но последние исследования показали, что Марс на самом деле потерял даже большинство своих парниковых газов миллиарды лет назад. Поэтому изменить то, что осталось от его атмосферы, и превратить его в пригодною для дыхания среду с помощью доступных инструментов невозможно. Эти выводы базируют на исследовании миссии Mars Express, которые продолжались последние четыре года и целью которого было оценить запасы парниковых газов на Марсе. Данные миссии, а также информация о выявленных запасах углекислого газа и воды, указывают на то, что ресурсов на планете не достаточно для начала процесса нагрева. Даже если бы нашлись новые залежи, современные технологии не способны их высвободить.

Более того, создание новой атмосферы не возможно из-за слишком слабого магнитного поля. То есть новые высвобожденные газы все равно будут распыляться в космосе. Это означает, что потенциальным колонистам пришлось бы строить плотные и непроницаемые для воздуха стены, крыши и купола, чтобы создать для себя правильную атмосферу и защититься от космической радиации.

Маска, вероятно, эти открытия огорчают. Но большинство ученых выдыхают с облегчением. На планете действительно может быть жизнь, так что теперь можно сфокусироваться на процессе его обнаружения.