Робот-аграрий: голландские ученые презентовали машинного помощника, который собирает перец (видео)

10:00, 06 августа 2018
Наука и IT
281 0

Машина движется по рельсам и тщательно сканирует овощи. Sweeper способен самостоятельно приспосабливаться к высоте каждого куста.

Умный помощник применяет цифровое сканирование и технику глубокого обучения. Робот идентифицирует спелый перец по цвету и срывает его. После этого кладет овощ в корзину. Весь процесс занимает 30 секунд.

Читайте такжеДве руки и четыре ноги: в Италии разработали шустрого робота-кентавра (видео)

Разработчики объяснили – не делают работа быстрее, потому что он может повредить овощи. Ожидается, что машины поступят в продажу в течение трех лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #техника#робот#машина#перец