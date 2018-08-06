Робот-аграрий: голландские ученые презентовали машинного помощника, который собирает перец (видео)
10:00, 06 августа 2018Наука и IT
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Чтобы идентифицировать овощ, сорвать его и положить в корзину, робот тратит 30 секунд.
Робот-аграрий: голландские ученые представили машинного помощника, который собирает перец
Голландские ученые разработали аграрного робота по имени Sweeper, который собирает перец.
Машина движется по рельсам и тщательно сканирует овощи. Sweeper способен самостоятельно приспосабливаться к высоте каждого куста.
Умный помощник применяет цифровое сканирование и технику глубокого обучения. Робот идентифицирует спелый перец по цвету и срывает его. После этого кладет овощ в корзину. Весь процесс занимает 30 секунд.
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Разработчики объяснили – не делают работа быстрее, потому что он может повредить овощи. Ожидается, что машины поступят в продажу в течение трех лет.
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