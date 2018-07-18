Rolls-Royce разрабатывает роботов для ремонта авиадвигателей (видео)

Среди проектов компании – миниатюрные «роботы-тараканы» для осмотра двигателя и «робозмея» для нанесения термобарьерного покрытия.

Британская компания Rolls-Royce представила на авиасалоне в Фарнборо проект разработки микророботов, которые помогут проводить осмотр и починку авиадвигателей без необходимости их демонтирования.

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Как сообщает N+1, инженеры компании совместно с учеными работают над несколькими моделями роботов, среди которых – шагающие микророботы с камерой и «робот-змея» для нанесения термобарьерных покрытий.

Отмечается, что демонтаж авиационного двигателя – это сложный, длительный и дорогой процесс, который должны осуществлять специалисты. В связи с этим операторы авиатехники ищут способы проводить диагностику и ремонт двигателей без необходимости демонтировать их.

Компания представила проект роботов, способных помочь в обслуживании двигателей. Одна разработка уже находится на стадии реального прототипа, в то время как еще три – в виде концепта.

Так, роботы SWARM своими размерами не превышают сантиметра и имеют несколько конечностей. Предполагается, что они будут оснащены камерой и смогут забираться в двигатель, чтобы оператор в режиме реального времени мог осматривать его на мониторе.

Rolls-Royce | SWARM robots from Rolls-Royce on Vimeo.

Робот FLARE, по задумке, будет представлять из себя гибкий робоманипулятор, который также можно будет использовать для осмотра внутренних поверхностей и нанесения на них термобарьерного покрытия.

Роботы INSPECT будут защищены от воздействия горячего воздуха, и смогут работать в двигателях прямо во время полета и передавать оператору информацию об их состоянии.

Rolls-Royce представила и прототип аппарата для осмотра и ремонта лопастей компрессора двигателя, который уже прошел первые испытания.

Rolls-Royce | Remote boreblending robots from Rolls-Royce on Vimeo.

Как отмечается в релизе на сайте Rolls-Royce, технический специалист компании Джеймс Келл отметил, что в то время, как некоторые из этих технологий (такие как SWARM) все еще далеки от воплощения в реальности, другие уже прошли испытания и будут представлены на рынке в ближайшие несколько лет.

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