NASA отправит робота чрезвычайно близко к Солнцу

Ученые признают, что отправка зонда в такую суровую среду – очень амбициозный замысел.

Специальный космический робот размером с автомобиль получил название Parker Solar Probe. Его запуск NASA собирается провести в августе на мысе Канаверал во Флориде. После этого аппарат приблизится к Солнцу на расстояние 3,8 миллиона миль от поверхности звезды.

Как пишет Daily Star, все земные аппараты до этого располагались в семь раз дальше от Солнца. Ученый из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса Никола Фокс признал: «Отправить зонд туда, где еще никто не бывал, амбициозная цель. А отправить аппарат в такую жестокую среду – чрезвычайно амбициозная цель».

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До этого времени рекордсменом по приближению к поверхности Солнца был аппарат Helios 2, который в 1976 году разместился за 27 миллионов миль от звезды. Стоимость запуска Parker Solar Probe составляет 1,5 миллиарда долларов. Это первый шаг в программе американского аэрокосмического агентства под названием «Living With a Star».

Новости о запуске аппарата появились на фоне сообщений о том, что система старых умирающих звезд вступила в Солнечную систему и теперь эти умирающие звезды питаются от нашего Солнца, черпая его энергию. Физик доктор Клавдия Альбертс призвала NASA открыть доступ для всех желающих к камерам с телескопов, которые наблюдают за Солнцем. Мол, если там нечего скрывать, тогда стоит разрешить всем наблюдать за звездой.