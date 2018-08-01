Huawei впервые обошел Apple по количеству проданных смартфонов

Впервые китайская компания Huawei подвинула американскую Apple с второй позиции по количеству проданных в мире смартфонов. На первом месте остается Samsung.

Китайский производитель смартфонов Huawei впервые обошел американскую компанию Apple по количеству проданных в мире смартфонов.

По подсчетам компании International Data Corporation (IDC), опубликованным в среду, 1 августа, во втором квартале этого года китайская компания продала 54,2 миллиона смартфонов, что составило таким образом 15,8 процента мирового рынка, пишет DW.

В то же время количество устройств, проданных iPhone, составило 41,3 миллиона единиц, или 12,1 процента рынка. Таким образом, Apple впервые за восемь последних лет опустилась на третье место по количеству проданных в мире смартфонов.

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"Постоянный рост Huawei впечатляет, если не сказать больше, как и его способность переходить на рынки, где до недавнего времени бренд был в значительной степени неизвестен", - заявил вице-президент IDC по исследованиям мобильного рынка Райан Рейт.

Первое место, как и ранее, занимает южнокорейская компания Samsung, которая реализовала 71,5 миллиона смартфонов, а ее рыночная доля составила 20,9 процента. По словам Рейта, Apple, Huawei и Samsung были главными конкурентами в борьбе за продажи дорогих смартфонов стоимостью от 700 долларов.

Четвертое и пятое места по объему мировых продаж смартфонов заняли китайские производители Xiaomi и Oppo. В целом во втором квартале этого года поставки смартфонов снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,8 процента до 342 миллионов единиц.