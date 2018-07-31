Люди не смогут комфортно жить на Марсе

Для изменения условий на соседней планете понадобятся очень большие запасы парниковых газов.

Ученые и приверженцы научной фантастики уже достаточно давно выдвигали предположение, что человечество могло бы изменить Марс под свои нужды. Нужно лишь создать на соседней планете пригодную для дыхания атмосферу.

А бизнесмен и изобретатель Илон Маск предлагал для этого запустить процесс «терраформирования», сбросив на полюса Марса термоядерные бомбы.

Однако, как пишет The Independent, ученые подсчитали, что подстроить красную планету под нужды людей не удастся, поскольку на ней слишком мало углекислого газа. В лучшем случае можно будет получить лишь пятнадцатую часть от того, что нужно. Кроме того, поднять температуру на поверхности можно будет менее чем на 10 градусов по Цельсию.

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Сторонники терраформирования часто предполагают, что можно использовать парниковые газы, которые содержатся в марсианских породах и льдах на полюсах. Если их высвободить в атмосферу, то она станет толще, планета нагреется, а следовательно существование воды в жидком состоянии на поверхности станет возможным. А это позволит будущим поселенцам более безопасно передвигаться на планете.

Однако, ученые Брюс Якоский и Кристофер Эдвардс оценили данные, собранные марсоходами и орбитальными космическими аппаратами. Они пришли к выводу, что единственный парниковый газ, которого на Марсе много – это углекислый газ. Впрочем, даже его не достаточно.

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По их мнению, запустить процесс терраформирования не удастся без определенной технологии, которой человечество еще не изобрело. Ученые в ближайшие годы еще будут изучать запасы воды и углекислого газа на Марсе, так как много аппаратов как раз направляются на планету. Но чтобы изменить ситуацию на ней с помощью парниковых эффектов, нужны будут немалые залежи газов.