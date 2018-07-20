В Украине раскопали могилу "ведьмы"
09:39, 20 июля 2018Наука и IT
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Похороненная лежит лицом вниз, с заведенной за спину рукой.
Раскопки, иллюстрация / фото facebook.com/allisscorp
В селе Легедзино Черкасской области ученые нашли могилу женщины III–IV ст. Захоронение противоречит всем тогдашним традициям.
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"Похороненная — в возрасте до 25 лет. Лежит лицом вниз, с заведенной за спину рукой. Привычный для того времени погребальный инвентарь отсутствует", — говорит Gazeta.ua сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко.
Похоронена женщина иначе, потому что ее могли считать ведьмой. Могила относится к эпохе черняховской культуры. Находка относится к первым пяти векам нашей эры.
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