В Украине раскопали могилу "ведьмы"

Похороненная лежит лицом вниз, с заведенной за спину рукой.

В селе Легедзино Черкасской области ученые нашли могилу женщины III–IV ст. Захоронение противоречит всем тогдашним традициям.

Читайте такжеАрхеологи выявили исключительную находку в Помпеях

"Похороненная — в возрасте до 25 лет. Лежит лицом вниз, с заведенной за спину рукой. Привычный для того времени погребальный инвентарь отсутствует", — говорит Gazeta.ua сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко.

Похоронена женщина иначе, потому что ее могли считать ведьмой. Могила относится к эпохе черняховской культуры. Находка относится к первым пяти векам нашей эры.

Как сообщал УНИАН, Черниговские археологи во время раскопок мыса Елецкой горы нашли древнее христианское кладбище, которое достигает семи ярусов.